W roku 1991 z inicjatywy Adriana Granta, niezwykle twórczego producenta spektakli muzycznych, długo współpracującego z Michaelem Jacksonem powstał wyjątkowy spektakl muzyczny Thriller Live! poświęcona Królowi Popu. Thriller Live! okazał się wielkim sukcesem scenicznym, był wielokrotnie wystawiany na nowojorskim Broadway’u i od lat jest stałym punktem na mapie londyńskiego West End’u. Spektakl zaprezentowano do tej pory ponad 5000 razy w 33 krajach świata. Popularność widowiska rosła w siłę do tego stopnia, że w 2001 roku sam Michael Jackson uświetnił swoją obecnością wydarzenie. Opisał produkcję jako piękną i niewiarygodną. Spektakl obejrzała także rodzina Michaela Jacksona, która była zachwycona rozmachem i w dowód uznania wspiera spektakl na całym świecie. Już w październiku ten energetyczny spektakl obejrzy polska publiczność. Trasa koncertowa Thriller Live! obejmie miasta: Poznań, Warszawa, Wrocław, Gdynia, Opole, Bielsko-Biała i Zabrze. Podczas dwugodzinnego spektaklu zaprezentowane zostaną największe przeboje Michaela Jacksona wyjątkowej multimedialnej scenografii. Będzie to spektakularny pokaz energii, doskonałej choreografii, owoc ciężkiej pracy utalentowanych tancerzy, wokalistów, muzyków i producentów.

Terminy koncertów:



8-9.10.2018 Poznań / Sala Ziemi



10.10.2018 Gdynia / Gdynia Arena

11.10.2018 Warszawa / Torwar

12.10.2018 Wrocław / Hala Stulecia

13.10.2018 Opole / Hala Okrąglak

14.10.2018 Bielsko-Biała / Hala Pod Dębowcem

15.10.2018 Zabrze / Dom Muzyki i Tańca

