Chris de Burgh wystąpi w Poznaniu na jedynym koncercie w Polsce!

Chris de Burgh w Poznaniu zaśpiewa dla wszystkich kobiet w dniu ich święta. „Lady in Red Day” w Poznaniu już 8 marca w Arenie. To jeden z nielicznych artystów światowego formatu, którego piosenki są znane i słuchane od ponad 30 lat. Wszyscy znamy wielkie hity takie jak „The Lady in Red”, „High On Emotion”, „Sailing Away”, „Don't Pay The Ferryman” czy „Missing You”. Teraz będą mieli Państwo wyjątkową okazję zobaczyć i usłyszeć artystę na żywo w Poznaniu.