Magicy koszykówki HARLEM GLOBETROTTERS ponownie odwiedzą Polskę.

Po wielu latach Harlem Globetrotters ponownie wracają na występy przed polską publicznością. Już w marcu przyszłego roku odwiedzą: Gdynię, Toruń, Poznań, Włocławek, Opole, Bielsko-Białą, Lublin, Katowice oraz Wrocław.

Podkoszowe akrobacje, popisowe koszykarskie dryblingi, które wprawią Was w osłupienie i rzuty za cztery punkty to nie lada gratka nie tylko dla fanów NBA, ale i niesamowita okazja do aktywnego spędzenia czasu w familijnym gronie. Zapierające dech w piersiach triki oraz spektakularne wsady to tylko niektóre z atrakcji czekających na całe rodziny podczas tego niesamowitego sportowo-rozrywkowego show. Podczas trasy widzowie będą mogli skorzystać z bardzo popularnego na całym świecie Magic Pass, dzięki któremu przed występem będzie można spróbować swoich sił bezpośrednio na parkiecie, zagrać i pobawić się z legendarnymi koszykarzami i oczywiście zdobyć autograf czy pamiątkowe zdjęcie.

Plan trasy:

05.03.2019 Gdynia / Gdynia Arena

06.03.2019 Toruń / Arena Toruń

07.03.2019 Poznań / Arena

08.03.2019 Włocławek / Hala Mistrzów

09.03.2019 Opole / Hala Okrąglak

10.03.2019 Bielsko-Biała / Pod Dębowcem

11.03.2019 Lublin / Hala Globus

12.03.2019 Katowice / Spodek

13.03.2019 Wrocław / Hala Orbita

