Golec uOrkiestra zaprasza do wspólnego kolędowania!

Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy, rodzinny. Do swojej rodzy zaproszą Państwa bracia Golcowie, którzy na tę okazję przygotowali wyjątkowy świąteczny program pastorałek i kolęd. To doskonała okazja, aby choć na chwilę poczuć góralski, bożonarodzeniowy klimat. Niezwykle pozytywna energia i mnogość dźwięków wykorzystywanych przez zespół to gwarancja doskonałej zabawy na wysokim poziomie.