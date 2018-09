Wyjątkowe świąteczne spotkanie z Tre Voci!

„Ave Maria”, „O Holy Night” czy „White Christmas” to tylko kilka z propozycji na ten wyjątkowy wieczór. Nie zabraknie również największych przebojów muzyki klasycznej i rozrywkowej, takich jak „Nessun Dorma”, „Show must go on” czy „Mambo Italiano”. Unikalne połączenie muzyki klasycznej i największych światowych przebojów muzyki rozrywkowej.

Voytek Soko, Mikołaj Adamczak i Miłosz Gałaj są artystami nowej generacji: trzy indywidualności, trzy zróżnicowane, wspaniałe głosy tenorowe. Młodzi i utalentowani, obdarzeni charyzmą, pasją śpiewu i poczuciem humoru – w swych koncertach łączą swobodnie różne gatunki muzyki. TRE Voci to pierwszy i jedyny w Polsce zespół „crossoverowy” złożony z oklaskiwanych na całym świecie tenorów.



Podczas tego wyjątkowego koncertu towarzyszyć im będzie grono znakomitych muzyków. Urocza sekcja smyczków z „String Quartet”, gitara basowa, gitara elektro-akustyczna, wzruszająca harfa, liryczny obój, rytmiczna perkusja i magiczny fortepian, a to wszystko pod bacznym okiem jedynego i niepowtarzalnego pianisty i aranżera Darka Tarczewskiego.



Unikatowe wykonanie, festiwal muzyki i światła. To świąteczne wydarzenie, którego nie można opuścić!



Terminy koncertów :

9.12.2018 Gdańsk / Filharmonia Bałtycka

13.01.2019 Poznań / Aula UAM

