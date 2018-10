Kobieta śpiewająca Sinatrę? Owszem i to jak! Koncerty w Warszawie i Poznaniu.

"Let it Snow", "The First Noel" czy "Jingle Bells" pozwolą Państwu przenieść się do świątecznego Nowego Jorku lat 50-tych. Premiera koncertów miała miejsce w Filharmonii Poznańskiej w styczniu 2017. Koncerty zgromadziły czterokrotnie komplet publiczności, dzięki czemu koncert w Poznaniu zobaczyło i wysłuchało ok. 4000 widzów. Projekt z powodzeniem przyjął się również w Gdańsku i przyciągnął publiczność do Gdańskiego Maneżu. Podczas koncertu można usłyszeć ponadczasowe przeboje jakimi są amerykańskie standardy świąteczne wykonywane m.in. właśnie przez słynnego Franka Sinatrę oraz przepiękne kolędy z repertuaru artysty t.j. "Let it snow", "Winter wonderland", "Silent night”. Do przyszłorocznych koncertów zaangażowany został kwartet smyczkowy Tomasza Citaka oraz sekcja instrumentów dętych. Specjalnie na tę okazję zostały przygotowane muzyczne aranżacje nawiązujące charakterem do muzyki lat 40-stych i 50-tych.

Natalia Świerczyńska, Komponuje, pisze teksty i śpiewa. Udział w szóstej edycji muzycznego show TVP 2 „ The Voice of Poland”, gdzie pokonywała kolejne „bitwy” i „nokauty” rozwijając swój kunszt wokalny pod okiem Edyty Górniak, wymiernie wpłynął na jej rozwój wokalny i sceniczny. Jej głos to unikalna mieszanka ciepła, energii i niewiarygodnej dynamiki. Jest absolwentką wokalistyki jazzowej oraz dyrygentury chóralnej na Akademii Muzycznej w Poznaniu. Kocha jazz, soul oraz pop. Jej koncerty to uczta dla fanów dobrej muzyki, wielkich hitów i ciepłej atmosfery. Od lat pracuje z najlepszymi muzykami studyjnymi w Polsce, a jej występy można było oglądać w całej Polsce. Natalia angażuje się także w projekty charytatywne, jest wykładowcą akademickim. Chętnie podejmuje się muzycznych wyzwań a jej projekty poświęcone Frankowi Sinatrze otrzymały doskonałe recenzje w całej Polsce.



Terminy koncertów:



2.01.2019 Warszawa / Teatr muzyczny ROMA

9.02.2019 Poznań / Aula UAM

Promotor: Sollus Entertainment



Zdjęcia / video do pobrania: http://bit.ly/WinterSongsPressPack