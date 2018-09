„THE SHOW” czyli najlepsza ABBA od czasów ABBY na trzech koncertach w Polsce!

THE SHOW powstał w roku 2001 i już szczycić się może bardzo bogatą muzyczną historią. Przez 15 lat Artyści stojący za inicjatywą zagrali już ponad 700 koncertów w 40 krajach na 5 kontynentach, na które sprzedali łącznie ponad 2 miliony biletów. THE SHOW wskrzesza muzyczną spuściznę ABBY, a nadchodząca trasa ma uczcić i upamiętnić 45. rocznicę wydania przez Zespół ich pierwszego singla zatytułowanego “People Need Love”. To, co odróżnia THE SHOW A TRIBUTE TO ABBA od innych tego typu wydarzeń to przede wszystkim wokaliści. Panie nie tylko swoją aparycją do złudzenia przypominają Agnethę Fältskog i Anni-Frid Lyngstad, ale i brzmią jak wokalistki ABBY. Właśnie z tego względu, nawet najwięksi krytycy są oczarowani końcowym efektem.

Muzycy z oryginalnego składu



Za oprawę muzyczną w THE SHOW odpowiadają szwedzki zespół Waterloo wraz z London Symphonic Orchestra pod batutą Matthew Freeman’a. Brytyjczycy występowali z takimi gwiazdami jak Elvis Costello, Robbie Williams czy Sir Cliff Richard. Warto też nadmienić, że aby nadać występom unikalnego klimatu, THE SHOW tworzą też muzycy z pierwszego składu ABBY. Widzowie mogą liczyć na legendarnego saksofonistę Ulfa Anderssona, który jest, między innymi, współautorem hitu I Do, I Do, I Do

Ponad dwa miliony sprzedanych biletów na THE SHOW świadczą o wielkim, międzynarodowym sukcesie produkcji. W roku 2010 THE SHOW otrzymał nagrodę dla najlepszego SHOW podczas gali The Limelight Awards w Londynie

Terminy koncertów:

27.03.2019 Gliwice / Arena Gliwice

28.03.2019 Poznań / Hala Arena

29.03.2019 Wrocław / Hala Orbita

